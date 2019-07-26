Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася в Кременці 25 липня близько 22:20. Біля одного із закладів громадського харчування водій автомобіля збив перехожого і втік.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група та лікарі. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося. Від отриманих травм він помер ще до приїзду швидкої, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, сорокачотирирічний потерпілий разом із сином переходили проїжджу частину дороги в невстановленому місці. Батько, і син перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння. Чому водій автомобіля Dacia Duster не помітив перехожих, встановить слідство. Ділянка шляху, де трапилося нещастя, освітлена.

Після аварії кермувальник не зупинився. Його автомобіль за кілька годин знайшли припаркованим на території лісового господарства в Почаєві.

Працівники поліції встановлюють особу втікача та його місце перебування. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.