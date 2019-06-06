В реанімаційне відділення із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, переломами та забоями госпіталізували десятирічну жительку райцентру.

Дівчинка потрапила під колеса автомобіля четвертого червня близько 17:30. За попередніми даними, водій транспортного засобу ВАЗ-21104, у Бережанах на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка не вибрав безпечної швидкості руху та збив дитину. Остання переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Як повідомили у поліції, у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Проводиться розслідування.