Двоє велосипедистів, 2005 та 2009 років народження, опинилися під колесами автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 червня о 15:45 у Тернопільському районі.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії встановила, що водій автомобіля “ВАЗ-2109”, у селі Прошова збив двох велосипедистів. Як зазначили у поліції, потерпілі рухалися узбіччя в зустрічному до автівки напрямку.

В результаті удару десятирічного хлопчика з забійною рваною раною гомілки та закритим переломом госпіталізували до дитячої лікарні. Іншому велосипедисту із забоями та саднами надали медичну допомогу та відпустили додому.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.