На Тернопільщині водій автомобіля переїхав чоловіка, котрий лежав на дорозі

Аварію з летальним наслідком зареєстрували поліцейські неподалік села Великий Ходачків.

Близько 18:40 водій автомобіля Geely Mr-7151А допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя.

Кермувальник стверджує, що помітив невідомого занадто пізно, оскільки той лежав на проїжджій частині та намагався піднятися. Потерпілий помер на місці ДТП.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.