На автодорозі Дубно-Кременець водій автомобіля Audi A4 на проїжджій частині збив жінку та з місця аварії втік.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 25 травня близько 14:00, повідомляють у поліції. Водій іномарки на литовській реєстрації з’їхав на праве узбіччя та збив шістдесятидворічну жительку Кременця. Потерпіла йшла на зустріч транспорту.

Жінку з переломом доправили до лікарні, а винуватець місце пригоди залишив, кинувши автівку в кюветі, неподалік одного з сіл району.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу власника автомобіля – це житель села Білокриниця, 1989 року народження. За місцем проживання чоловіка не виявилося. 27 травня близько опівдня кермувальник прийшов у поліцію сам, зізнавшись у скоєному. Каже, що злякався, а тому втік.

За цим фактом проводиться розслідування.