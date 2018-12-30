На Тернопільщині під колесами автомобілів загинули двоє людей. ФОТО

29/12/2018 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у райцентрі Кременець 28 грудня о 18.30.

За попередніми даними поліції, 33-річний житель Чернігова, керуючи автомобілем Kia Sportage, наїхав на 53-річну кременчанку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Опівночі 29 грудня у Тернополі на проспекті Злуки під колеса Тойота RAV4 потрапив 27-річний тернополянин. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому освітленому пішохідному переході, коли на нього наїхала автівка. Травми, які отримав потерпілий, виявилися несумісними з життям – він помер у лікарні. До приїзду поліцейських водій – 27-річний тернополянин перебував на місці події. У нього відібрано взірці крові в Тернопільському наркологічному диспансері для перевірки на вміст алкоголю. Водія затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці ретельно провели огляд місця ДТП. Автомобіль помістили на арештмайданчик.