На Тернопільщині водій буса збив на смерть жінку
За минулу добу два пішоходи потрапили під колеса транспортних засобів у Кременецькому районі, одна із потерпілих померла у лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 23 грудня у Почаєві. Близько 9 години ранку повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців від медиків.
За попередніми даними, 58-річний житель Зборова, керуючи автомобілем «Volkswagen lt 35» наїхав на 84-річну місцеву жительку. Як повідомляють у поліції, від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.
Водія освідчили на вміст алкоголю, авто відправили на арештмайданчик.
Цього ж дня трапилася ще одна ДТП на Кременеччині у селі Раславка. Близько другої години ночі під колеса автомобіля «ВАЗ-2109» потрапив 49-річний місцевий житель. Потерпілому надали медичну допомогу.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно статті 286 Кримінального кодексу України.
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