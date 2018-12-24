На Тернопільщині водій буса збив на смерть жінку

24/12/2018 0
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За минулу добу два пішоходи потрапили під колеса транспортних засобів у Кременецькому районі, одна із потерпілих померла у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 23 грудня у Почаєві. Близько 9 години ранку повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців від медиків.

За попередніми даними,  58-річний житель Зборова, керуючи автомобілем «Volkswagen lt 35» наїхав на 84-річну місцеву  жительку. Як повідомляють у поліції, від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Водія освідчили на вміст алкоголю, авто відправили на арештмайданчик.

Цього ж дня трапилася ще одна ДТП на Кременеччині у селі Раславка. Близько другої години ночі  під колеса автомобіля «ВАЗ-2109» потрапив 49-річний місцевий житель.  Потерпілому надали медичну допомогу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно статті 286 Кримінального кодексу України.

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