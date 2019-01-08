На Тернопільщині водій BMW в’їхав у маршрутку
08/01/2019 0
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6 січня, близько 17 години, на автодорозі Р26 в селі Новостав, Шумського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про подію повідомив учасник автопригоди, розповідають у поліції.
Водій іномарки «BMW», житель Рівненької області рухаючись дорогою, не впорався з кермуванням та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Внаслідок ДТП водій громадського транспорту отримав тілесні ушкодження. Його з закритою черепно-мозковою травмою та забоєм правого колінного суглобу доправили в медзаклад.
У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство.
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