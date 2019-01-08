На Тернопільщині водій BMW в’їхав у маршрутку

08/01/2019 Розмір тексту:

6 січня, близько 17 години, на автодорозі Р26 в селі Новостав, Шумського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про подію повідомив учасник автопригоди, розповідають у поліції.

Водій іномарки «BMW», житель Рівненької області рухаючись дорогою, не впорався з кермуванням та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Внаслідок ДТП водій громадського транспорту отримав тілесні ушкодження. Його з закритою черепно-мозковою травмою та забоєм правого колінного суглобу доправили в медзаклад.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.