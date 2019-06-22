Цього року на водоймах краю загинуло тринадцять людей, – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Торік вода забрала життя майже півсотні осіб на Тернопільщині.

Причини більшості трагедій на воді пов’язані із вживанням алкоголю під час відпочинку, – розповідає речник ДСНС в області Ірина Крупа. Діти ж гинуть в основному через недогляд з боку батьків.

«Більшість людей, які гинуть на водоймах, перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Люди вживають алкоголь і йдуть купатися. Як наслідок стається переохолодження, спазми. Діти гинуть через недогляд. Нещасні випадки стаються і під час риболовлі».

Нагадаємо, у Тернопільському районі втопився 51-річний рибалка. Ще одна трагедія сталася у Кременецькому районі – чоловік раптово зник під водою. Відпочивальники намагалися відшукати його, проте їхні спроби виявилися марними. На виклик прибули рятувальники з необхідним спорядженням.

Щоб не допустити нещасних випадків, радять не купатися у необлаштованих водоймах.

«В Тернопільській області насправді є дуже багато водойм, але пляжів, облаштованих до відпочинку не є багато. Це питання на вирішенні в органів місцевого самоврядування. Щоб відкрити спеціально облаштований пляж, треба виконати ряд вимог. Насамперед має бути обстежено дно, обов’язково має працювати рятувальний пост», – додає Ірина Крупа.

Нагадаємо, рятувальні пости працюють на пляжах «Циганка», Дальньому пляжі, у Ланівцях і в Борщівському районі.

Софія Романська