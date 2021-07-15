69-річний чоловік втопився у селі Шманьківці на Тернопільщині. Його одяг біля водойми виявили місцеві мешканці. Тіло без ознак життя відшукали рятувальники.

Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, повідомлення про ймовірне утоплення чоловіка у селі Шманьківці Заводської територіальної громади рятувальники отримали о 15.30. На місце події направили рятувальників.

«14 липня 2021 року близько 15 год. 30 хв. від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що у с. Шманьківці Заводської територіальної громади імовірно втопилася людина, одяг якої знаходився на березі ставу. На місце події направлено рятувальне відділення на автомобілі САРМ-С з плавзасобами та рятувальним обладнанням. У ході проведення рятувальної операції на території водойми виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження без ознак життя».

Поліцейські встановили особу чоловіка. Причини його загибелі розслідують правоохоронці.