Дві трагедії трапилися цими вихідними на водоймах Тернопільщини.

У селі Жеребки Підволочиського району втопився 56-річний чоловік, а в Гримайлові Гусятинського району – 68-річний пенсіонер, – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

Від початку року на Тернопільщині вода забрала життя чотирнадцяти людей, – повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Двоє із загиблих – діти.

«Переважно у водоймах гинуть чоловіки. І основна причина смертей – вживання алкоголю на відпочинку, під час рибалки, тобто перед купанням у воді. Алкоголь – це ворог номер один людини на відпочинку біля водойми. Ми вкотре наголошуємо, що вживання алкоголю може вартувати життя. Минулої суботи трагедія сталася у селищі Гримайлів Гусятинського району, там на водоймі потонув 68-річний пенсіонер».

За інформацією рятувальників, щороку топиться близько чотирьох десятків жителів Тернопільщини. Статистика невблаганна і в інших регіонах України.

Софія Романська