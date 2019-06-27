Ще одна трагедія на водоймі сталася у Підволочиському районі. На місцевому ставку втопився рибалка. Чоловік перебував біля човна, а потім раптово зник. Його витягнули рятувальники вже без ознак життя.

Рятувати рибалку прибув черговий караул Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак допомогти чоловікові вже було неможливо.

«До пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення про те, що у селищі Підволочиськ у місцевому ставку зник рибалка біля човна. За лічені хвилини на місце події прибув черговий караул. За допомогою човна вогнеборці провели розвідку та виявили у воді тіло рибалки без ознак життя. Тіло передано працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи», – повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

Додамо, цього року вода забрали життя п’ятнадцяти жителів Тернопільщини. Рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки на воді. Ворогом номер один залишається вживання алкоголю під час відпочинку.

Софія Романська