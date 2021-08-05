56-річний чоловік втопився у ставку в Кременецькому районі. Його тіло виявили місцеві жителі. Рятувальники витягнули його із води без ознак життя.

Трагедія сталася у селі Великі Дедеркали. Наразі цю подію розслідують правоохоронці.

“Черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини вилучено зі ставка в селі Великі Дедеркали Кременецького району тіло мешканця села Вовківці. Чоловік 1965 року народження. Ймовірна причина смерті – утоплення. Вкотре наголошуємо: аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки – обачно і обережно. Коли вирушаєте на відпочинок до води пам’ятайте обов’язкові правила, які допоможуть вберегти ваше життя”, — зазначила речниця ДСНС в області Ірина Крупа.

Додамо, усього з початку року на водоймах області загинули 24 людини, з них 4 неповнолітніх. Рятувальники просять не купатися у невідомих та не пристосованих для цього місцях, а головне – не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння.