Близько двох тисяч таборів діятиме цього літа на Тернопільщині, дев’ять із них – стаціонарні заклади відпочинку.

Загалом в регіоні планують оздоровити близько половини дітей шкільного віку – 62 000 хлопців і дівчат.

Втім, у стаціонарних оздоровчих закладах зможе побувати близько шести тисяч дітей, більшість задовольнятиметься пришкільними, мовними чи прицерковними таборами.

На безкоштовне оздоровлення у стаціонарних закладах претендують насамперед діти пільгових категорій, – зазначив на колегії начальник управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. «Це діти сироти, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, внутрішньо-переміщених осіб, талановиті діти, а також діти вихователів будинків сімейного типу, прийомних сімей». Загалом до пільговиків в області належить близько половини дітей шкільного віку.

За словами Ігоря Чорного, цього року в області працюватиме дев’ять стаціонарних закладів відпочинку. У ще одному таборі, що знаходиться в Шумському районі, тривають ремонті роботи.

«Усі дев’ять стаціонарних закладів уже розпочали роботу. Протягом літа один дитячий оздоровчий заклад може провести чотири повноцінних зміни. Зокрема, у такому режимі працює дитячий оздоровчий заклад «Ромашка», що знаходиться у селі Нирків Заліщицького району, «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району, «Збруч» у Борщівському районі. Також чимало дітей відвідує «Барвінок» у Зборівському районі, «Лісову пісню» у місті Борщеві. У Лановецькому районі працює «Лісова казка» та у Збаразькому «Чорний ліс».

Додамо, цьогоріч діятиме також масовий прицерковний табір «Веселі канікули з Богом», відпочити у якому зможуть всі охочі.

Софія Романська