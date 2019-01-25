На Тернопільщині власники “євроблях” сплатили до бюджету понад 160 млн гривень

25/01/2019 Розмір тексту:

З початку дії Законів України №2611-VIII та №2612-VIII, які запровадили новий порядок митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, Тернопільською митницею ДФС оформлено 2625 транспортних засобів. З них 1377 автомобілів, ввезених на митну територію України в період з 1 січня 2015 до 25 листопада 2018 – «євроблях». До бюджету надійшло 162,2 млн гривень.

У Тернопільській митниці ДФС нагадують громадянам що, через 29 днів, тобто 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації. Після його завершення власники таких авто будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою, як це передбачено чинним законодавством.

Також 24 травня 2019 року закінчується період, після якого при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації більше ніж на 30 діб власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Громадянам, які мають транспортні засоби на іноземній реєстрації, радять не зволікаючи, скористатися пільгами та ставати законними власниками придбаних автомобілів.

Легалізувати свій транспортний засіб можна у двох місцях: відділ митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль – центральний», який знаходиться за адресою вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль або ж відділ митного оформлення №2 митного посту «Тернопіль – центральний» – вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області