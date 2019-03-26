Впродовж січня-лютого цього року платники податків Тернопілля сплатили 712,2 тис. грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 251,6 тис. грн або на 54,6 відсотків.

Майже 70 відсотків цієї суми спрямували суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Вони сплатили 496,2 тис. грн транспортного платежу, а це на 47,5 тис. грн більше, ніж очікувалось. До показника минулорічного періоду це плюс 108,1 тис. грн або 27,9 відсотків.

Фізособи з початку 2019 року перерахували до бюджету 216,1 тис. грн транспортного податку, що перевищило очікувані надходження на 141,1 тис. гривень. Порівняно з відповідним минулорічним періодом сплата зросла у півтора рази або на 143,5 тис. гривень.

Принагідно нагадуємо, що статтею 267 Податкового кодексу України визначено, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Оскільки цьогоріч встановлено новий розмір “мінімалки” – 4173 грн, змінився і прохідний поріг для “елітних” автомобілів: тепер його розмір становить 1 564 875 гривень (або орієнтовно 55 888 доларів США). Платниками цього податку є власники таких автомобілів.

Всі автомобілі (базові моделі), які є об’єктом оподаткування транспортним податком, входять до переліку, що розміщений на сайті Мінекономрозвитку.

Отже, якщо у Переліку міститься транспортний засіб з параметрами, що відповідають базовій моделі автомобіля (з врахуванням округлення), то автомобіль є об’єктом оподаткування транспортним податком.

Якщо ж такої базової моделі автомобіля в Переліку немає, транспортний податок з нього сплачувати не треба. В такому випадку вважається, що його середньоринкова вартість дійсно стала меншою за 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області