“Свято олімпійського прапора” відзначили у дитячому таборі “Лісовий” у селі Скоморохи на Тернопільщині. З нагоди Олімпійських Ігор-2020, які стартували у Токіо, для дітей організували спортивні змагання.

Свято розпочалося із офіційного підняття Державного та Олімпійського прапора. Дівчатка і хлопчики брали участь в естафетах, силових тренуваннях, змагалися з бігу. «Олімпіада – справжнє спортивне свято, яке однаково сильно чекають спортсмени і вболівальники. Сьогодні ж ми організували спортивне свято для найменших жителів області – дітей. Вони зможуть позмагатися у різних видах спорту та стати частиною олімпійського девізу – “Швидше, вище, сильніше – разом”», – зазначив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів області Андрій Човган.

У рамках «Свята олімпійського прапора» були організовані різноманітні спортивні локації, а також діяли показові виступи з греко-римської боротьби. За кожну виконану вправу діти отримували фішки, які згодом змогли обміняти на винагороди.

Додамо, що серед завдань «Свята олімпійського прапора» – розвиток олімпійського руху в Україні, пропагування гуманістичних олімпійських ідеалів та сприяння вихованню почуття патріотизму та гордості за свою державу.