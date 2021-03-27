“Єдиний стрілецький день” зібрав військовослужбовців і резервістів бригади територіальної оборони на Тернопільщині. Бійці вдосконалювали практичні навички з вогневої, військово-медичної, мінно-вибухової безпеки.

Навчання організували на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Взяли участь у вишколі понад сто бійців. “Резервісти бригади територіальної оборони Тернопільської області пройшли вишкіл в рамках «Єдиного стрілецького дня». Військовослужбовці ТРО вдосконалили практичні навички з вогневої, тактико-спеціальної та військово-медичної підготовки, мінно-вибухової безпеки, військової топографії, систем зв’язку, дії і злагодження відділень та забезпечення Конституційно-правового стану на території області. Гасло бригади таке: якщо твій дім, твоя фортеця, то захищай своє”, – зазначив головний сержант роти бригади територіальної оборони області Володимир Грицина.

Додамо, бригада територіальної оборони Тернопільської області організовує регулярні вишколи з 2017 року. Участь у навчанні беруть резервісти та військовослужбовці з різних населених пунктів області, долучитися до навчання можуть всі охочі. Також командування Тернопільської бригади територіальної оборони запрошує жителів краю укласти контракт на проходження військової служби у резерві бригади.