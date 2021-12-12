Турнір з вільної боротьби серед дітей зібрав у Борщові двісті юних спортсменів. У змаганнях брали участь хлопці та дівчата з різних міст України. Нашим землякам вдалося вибороти призові нагороди.

У турнірі брали участь спортсмени 2006-2014 років народження. Це юнаки та дівчата зі Львова, Чернівців, Кам’янця-Подільського, Хмельницького, Коломиї, Рокитного, Джурова, Кельменців, Рівного, Тернополя, Борщова, Збаража, Вишнівця, а також команда з Молдови.

“Щодо результатів представників Тернопілля, то, зокрема, вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту у своїх вагових категоріях посіли призові місця. Перше місце у ваговій категорії 35 кілограмів виборов Олександр Смакула зі Збаража, 2 місце — Назар Комаровський з Тернополя. Також призові місця зайняли борці з Вишнівецької, Борщівської громад”, – зазначив співкоординатор змагань Ігор Бондаренко.

Попереду у переможців — змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів.