“Shumsk carp family” — фестиваль сімейної риболовлі під такою назвою організували на Шумщині.

Дійство відбулося на водоймі “Resident Carp Lake” коло Кругольця. З тихого полювання вправлялися місцеві жителі та гості із сусідніх регіонів.

Олександр Кушнерик вперше приєднався до такого фестивалю разом зі своїм сином. Чоловік каже, що рибалить кілька разів на тиждень. “Було цікаво взяти участь у такому заході. Син цікавиться рибальством. А тут є можливість спробувати щось нове, а також випробувати власні сили. Загалом змагання дуже цікаві. Організатори вдало все продумали”.

У фестивалі зі спортивної риболовлі брали участь сім’ї із дітьми до 18 років. Вони поділилися на команди, судді важили улов кожної з них. Переможців відзначили нагородами та подарунками. Загалом учасники фестивалю впіймали майже триста кілограмів риби.