Працівники Тернопільського відділення поліції встановили особу чоловіка, який причетний до крадіжок в населеному пункті Ігровиця. Впродовж доби до поліцейських надійшло два повідомлення про викрадення майна.

Один з потерпілих зазначив, що невідома особа проникла в приміщення літньої кухні. В результаті власник будинку позбувся чималої кількості електроінструментів та велосипеду марки «Україна». Завдані збитки заявник оцінив в 8000 гривень.

В іншому випадку підозрюваний поцупив з території приватного домогосподарства ще один двоколісний транспорт.

Зловмисник 1969 року у скоєному зізнався. Речові докази поліцейські вилучили.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.