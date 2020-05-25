До правоохоронців Козівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівника приватного підприємства.

Чоловік попросив розшукати невідомих, які демонтували частину каналізаційних труб з території товариства, завдавши матеріальних збитків.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні місцеві мешканці 1967 та 1990 років народження. Викрадене майно підозрювані хотіли реалізувати, однак здійснити задумане їм завадили поліцейські.

За фактом крадіжки працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ. Санкція передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, повідомляють у поліції.