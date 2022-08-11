Трьома знайденими артилерійськими снарядами Друга світова війна знову нагадала про себе.

10 серпня о 13:30 у с. Великий Ходачків Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району на вул. Шкільній виявлено артилерійський снаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.

О 14:30 у полі с. Сапанів Кременецької територіальної громади Кременецького району виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни .

Цього ж дня о 16:30 в лісовому масиві поблизу м. Теребовля Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!