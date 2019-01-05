На Тернопільщині вірний собака третій місяць чекає біля траси господаря. ВІДЕО

05/01/2019 Розмір тексту:

Він щиро відданий своєму господарю, який натомість залишив тварину напризволяще. Уже близько трьох місяців поблизу села Великий Глибочок собака щодня сидить біля дороги. Своїм поглядом він зустрічає кожну машину, в якій, міг би бути його господар.

Місцеві переконані, що історія їхнього “Хатіко” повинна мати щасливе закінчення, йдеться в сюжеті TV-4.

Ця історія щоразу зворушує пана Івана до сліз, він ледь стримує свої емоції, аби нам розповісти про цього собаку. Чотирилапий щодня терпляче сидить і чекає на того, хто його просто залишив.

– Я рано дочку воджу на роботу, і постійно бачу, як зупиняються машини. Але він всеодно сидить, і ось зараз ви подивіться, він сидить і проводжає кожну машину, – показує житель села Великий Глибочок Іван Семенина.

І так вже більше трьох місяців собака сидить біля дороги у село Великий Глибочок. Люди не знають його справжнього імені, та між собою називають Чорний Бім. Пан Іван пробував забрати собаку до себе, але йти пес відмовляється. Тож біля стели з назвою села місцеві навіть поставили будку для ночівлі.

– Будка стоїть вже десь біля трьох неділь, бо раніше не було. Але почало холодати, почали дощі, сніг, і рішили тому песику зробити якусь хатинку, – каже Іван Семенина.

Щодня на цьому ж місці і підгодовують Біма, небайдужі приносять та залишають, хто що може.

Чоловік не вперше дбає про безпритульних собак, та цей випадок його вражає та доводить, наскільки чотирилапі можуть бути віддані людям.

Та все ж чоловік сподівається, що історія їхнього “Хатіко” матиме своє щасливе продовження та розчулить того, хто залишив собаку.