На Тернопільщині віряни переходять від Московського патріархату до єдиної Православної церкви України

21/12/2018 0
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У селі Трибухівці Бучацького району відбулося засідання церковної двадцятки УПЦ МП. На ньому присутні одноголосно проголосували за перехід до новоствореної Православної Церкви України.

Як повідомляє ternopiltravel.te.ua, привітати це рішення приїде Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Він цієї неділі, 23 грудня, проведе святкове богослужіння.

Додамо, що на Тернопільщині ще залишається 135 релігійних громад, які належать до УПЦ МП.

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