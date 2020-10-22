Нещодавно в одному із храмів Монастириськ замироточила ікона.

Завтра вірян запрошують на молитву, під час якої буде здійснюватися чин миропомазання.

“Оголошення!

У зв’язку із тим що наша ікона Всецариці яка знаходиться в місті Монастириська Тернопільської області знов замироточила, і це є знаком для кожного із нас, знаком молитви та покаяння! У п’ятницю 23 жовтня о 16.00 год. розпочнеться молитва перед Мироточивою іконою Всецариці. Акафіст, вервиця, та молитви на оздоровлення! По завершенні молінь буде освячення води, олії, та солі. Як благословення кожного помазають миром яке витікає з ікони!

Усіх щиро чекаємо щоби разом прославити нашу небесну неньку!

Прохання про молитву та пожертву прошу писати у приватне мені повідомлення!, – відзначив мешканець Монастириська Ростислав Смірнов”.