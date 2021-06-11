Майже півтисячі лемків з різних областей України зібралися у Тернополі. Вони відзначили фольклорне свято «Лемківський кермеш» – це престольний празник, під час якого співають лемківські пісні, куштують автентичні страви та згадують непросту долю цього етносу.

«Лемківський кермеш» у Тернополі святкують вшосте. Тут зібралися лемки з Підволочиська, Козови, Підгаєць, Монастириськ. Урочистості відбулися у дерев’яній лемківській церкві Святого Вознесіння Господнього. Святкування розпочалося урочистим богослужінням, а потім всі учасники провели мистецьку гостину за участю лемківських колективів та окремих виконавців, звучали автентичні пісні. «Це свято об’єднує усіх лемків з різних регіонів. Тому такі дійства зміцнюють і згуртують нашу спільноту. А для нас дуже важливо зберігати нашу історію та культуру, щоб не втратити наші надбання, які є дуже цінними. Свято вийшло дуже цікавим, наші лемківські колективи зібралися, що є важливо для збереження та розвитку етнічної культури, традицій та звичаїв. Але найголовніше те, що ми могли загадати історії лемків, вкотре згадати те, що вони пережили», – зазначив голова товариства «Лемківщини» Олександр Венгринович.

У програмі свята – виступи лемківських колективів, а також виставка колекціонерки Марії Тройчак, під час якої презентували 80 ікон з 52 країн світу.