День захисників і захисниць України відзначають на Тернопільщині. З цієї нагоди на Театральному майдані Тернополя відбулися урочистості, на яких вшанували пам’ять героїв України.

Вшанувати пам’ять українських захисників прийшли їхні родичі, друзі та побратими.

«Сьогодні День, коли ми всі маємо подякувати нашим захисникам за країну, за можливість жити у своєму домі. Також сьогодні – 80 річниця створення Української Повстанської Армії. Серед рідних – двоє воює, одного героя вже немає з нами. Низький уклін їм. Також сьогодні ми згадуємо тих, хто в різні часи нашої історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність», – каже тернополянка Анастасія Брик.

Військові капелани відправили панахиду біля Стели загиблих у російсько-українській війні. По завершенню урочистостей тернополяни поклали квіти до меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» та до пам’ятника Степану Бандері.