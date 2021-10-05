День Територіальної оборони відзначили на Тернопільщині. З цієї нагоди військовослужбовцям-резервістам вручили грамоти і нагороди.

У підрозділах територіальної оборони Тернопільщини нині служить 160 осіб. Як зазначив обласний військовий комісар Ігор Гуссєв, це військовослужбовці, призвані до резерву. Також він наголосив на необхідності подальшого вдосконалення та нарощування зусиль у виконанні поставлених перед підрозділами завдань.

«Основними завданнями, які покладені на підрозділи тероборони – є захист територій у межах своєї області. З цією метою особовий склад, як військовослужбовці, так і резервісти, постійно вдосконалюють свої вміння під час навчань та занять. Тішить, що приєднатися до резерву тероборони приходять надзвичайно вмотивовані та відповідальні громадяни, що в подальшому дозволяє якісно виконувати поставлені завдання».

Додамо, день територіальної оборони України запровадили в 2020 році відповідно до указу Президента. Подію відзначають щороку першої неділі жовтня.