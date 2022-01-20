110 річницю від Дня народження Ярослава Стецька відзначили на Тернопільщині. З цієї нагоди у селі Великий Глибочок відбулися урочистості під назвою “Зродилися ми великої години”.

Ярослав Стецько був першим заступником Степана Бандери. Щоб вшанувати пам’ять видатного діяча, жителі краю поклали квіти до його монумента.

“Ярослав Стецько — видатна людина. Таких Україні зараз не вистачає. Мало хто знає, що український політичний та військовий діяч Ярослав Стецько народився у 1912 році у Тернополі. У 1942–1944 роках він перебував у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Після звільнення керував Антибільшовицьким блоком народів, був головою Проводу ОУН. Нам відомі його запальний дух, віра в Україну, готовність на все заради державності”, – зазначив житель Великого Глибочка Василь Діденко.

Помер Ярослав Стецько в 1986 році в Мюнхені, де його й поховано на цвинтарі Вальдфрідгоф. Усі присутні на урочистостях у спільній молитві вшанували пам’ять видатного українця. Після молебню відбулось покладання квітів до підніжжя пам’ятника провідника національно-визвольного руху.