Урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України традиційно відбудуться 8 травня.

Основний пам’ятний захід розпочнеться о 12.00 у тернопільському Старому парку біля пам’ятника «Материнський поклик» за участю громадськості краю, представників обласної та міської влади, силових структур, волонтерів, військовослужбовців та ветеранів.

О 13.00 на Микулинецькому кладовищі відбудеться молебень та вшанування пам’яті полеглих за волю України. Заплановано покладання квітів до могил Героїв минулого й cучасності.

У той же час в закладах освіти й культури, військових частинах й молодіжних організаціях Тернопільщини пройдуть військово-патріотичні просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію звитяжних традицій всіх поколінь захисників України, злагоди й консолідації українського суспільства.