20 червня – День медичного працівника. Напередодні професійного свята відзначили лікарів Тернопільщини. Кращим медикам вручили грамоти і нагороди.

Лікарі, медсестри, епідеміологи від початку пандемії працюють у посиленому режимі. Чимало з них заразилися COVID-19, виконуючи професійні обов’язки.

«На початку пандемії було дуже важко. Не було засобів індивідуального захисту, елементарних медикаментів. Зараз, звичайно, інша ситуація. Але той період на початку був справді дуже важкий. Ми практично всі перехворіли коронавірусом. А дехто з лікарів – кілька разів. На жаль, маємо і втрати серед наших колег. Від того дуже боляче. Тішить те, що пандемія відступила, зараз вже трохи легший період. Хоча важкі хворі трапляються», – каже лікарка Ольга Гуменюк.

Медичних працівників області привітали представники влади. Вони подякували медикам за роботу у боротьбі з пандемією.

Додамо, День медичного працівника – професійне свято усіх, то пов’язав своє життя з медициною. А це не лише лікарі, а й фельдшери, медсестри, санітари. Цікаво, що медики ще двічі на рік мають привід для святкування – 12 травня, у День медичної сестри, та в перший понеділок жовтня – у Міжнародний день лікаря.