Олімпійський день організували на Тернопільщині. У Козовій влаштували масову онлайн-розминку, велопробіг та рухливі ігри. Активний відпочинок зібрав дітей та дорослих.

Ініціювала святкування Олімпійського дня Козівська гімназія імені В. Герети. На пляжі місцевої водойми організували рухливі ігри з м’ячем у воді та на березі. Активно відпочивали не лише школярі, але й інші жителі містечка.

“Святкування розпочалося традиційно з «Олімпійської зарядки» онлайн, одразу ж після розминки відбувся велопробіг до 10 км. На пляжі Козівського ставу діти грали у волейбол, організували рухливі ігри з м’ячем у воді і на березі. Учні нашої гімназії в захваті від такого проведення часу і тепер доводиться частіше йти з ними на пляж. А ще дівчинка спецгрупи виявила бажання намалювати малюнки, присвячені Олімпійському дню. Також діти надсилають відеоролики до Олімпійського дня, де займаються спортом, і за це гарантовано отримають бонусних 12 балів з фізичної культури”, – зазначила вчителька фізичної культури Козівської гімназії Оксана Юрків.

На завершення діти отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області.