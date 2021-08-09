День сім’ї відсвяткували на Шумщині. У містечку зібралися молоді сімейні пари, а також ті, які прожили разом кілька десятків років.

До сімейного свята долучилися Олег та Ірина Добровольські. Вони разом 26 років. Подружжя переконане, що секрет сімейного щастя у взаєморозумінні та прийнятті. “Важливо приймати один одного таким, як є. Мати розуміння, обговорювати різні проблеми, які хвилюють. Коли замовчувати довго, то виникають проблеми. Але найголовніше, то любов. Бо без любові побудувати стосунки дуже складно”, – каже пані Ірина.

Сімейне свято для жителів Шумської громади організував Духовний центр “Світло життя”. Для подружніх пар підготували розважальну програму. Долучився до події міський голова Вадим Боярський. “Сім’я – це найцінніше, що є у людини. І це велике щастя — мати хорошу сім’ю, потрібно берегти стосунки і дбати про них. Тож бажаю усім родинам миру та злагоди, сімейного затишку та благополуччя”.

Свято сім’ї було засновано у 1993 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй. Його проголосили з метою сприяння соціальному прогресові та з урахуванням того, що в різних соціальних, культурних та політичних системах діють відмінні концепції сім’ї.