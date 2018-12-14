На Тернопільщині відстоюють традиційні сімейні цінності

14/12/2018 Розмір тексту:

«Щаслива родина – міцна Україна», – перший обласний форум сім’ї під такою назвою відбувся у Тернополі. Серед учасників – представники громадськості, влади, педагоги, психологи, священики; загалом кілька сотень осіб.

Приєднався до форуму у Тернополі столичний експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Андріан Буковинський. Він наголосив, що більше половини шлюбів закінчуються розлученнями. Відтак більшість українських дітей виростають у неповних родинах.

«Проблема розлучень найбільше відображається на дітях. Саме діти часто дуже болісно переживають розлучення своїх батьків. І завдання педагогів, психологів, які працюють з дітьми, допомогти їм не замикатися в собі, не залишатися на одинці зі своїми проблемами».

Як розповів співорганізатор обласного форуму Іван Мудрий, у заході взяло участь ряд багатодітних сімей, деякі з них виховують не лише біологічних дітей, а також і прийомних.

«Наша сім’я по-справжньому щаслива. І взагалі щастя приносять діти. У нас семеро дітей, всі вони любимі», – додає голова комісії у справах родини Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, о. Мирон. У сім’ї отця Мирона – семеро дітей, троє з них – прийомні.

Під час форуму педагоги обговорили й необхідність впровадження традиційних сімейних цінностей в концепцію Нової української школи.

Софія Романська