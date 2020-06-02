Рух приміських електричок частково відновили на Тернопільщині. Вчора на маршрути виїхали потяги п’яти напрямів. Міжобласного залізничного сполучення поки що не відкривають.

Галина Петрівна прийшла на залізничний вокзал, щоб придбати квиток до Золочева. Відправлення потяга довелося чекати чотири години.

«Чула по телебаченню, що залізниця починає працювати. Думала всі рейси відновили. Але сказали, що є тільки по одному рейсу у моєму напрямку. На дачу зараз нема чим доїхати, добре, що хоч до родини зможу поїхати у Заліщики».

Дозвіл на залізничні перевезення діють для усіх районів області. Сполучення відновлюватимуть поступово, – каже начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства ОДА Олег Продан. Оскільки такі вимога адаптивного карантину.

«Ми дали дозвіл здійснювати приміські залізничні перевезення у нашій області. Це дало можливість Укрзалізниці підготуватися. Тільки декілька областей відкрили приміське залізничне сполучення. В нас сьогодні виїхало п’ять маршрутів: Золочівський напрямок, Підволочиський напрямок, Ланівецький, Заліщицький, Бережанський».

Додамо, наразі на Тернопільщині дозволені транспортні перевезення в усіх районах окрім Шумщини і Кременеччини. Автобуси курсують з 5.00 до 19.00.

Софія Романська