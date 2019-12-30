Останніми днями грудня на Тернопільщині передбачають морозяну та вітряну погоду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Надавати необхідну допомогу жителям краю готові у пунктах обігріву, щодо розташування яких проінформують у державній службі з надзвичайних ситуацій за номером 101.

Стаціонарні пункти обігріву працюють в усіх районах області, – повідомив начальник управління цивільного захисту населення ОДА Ігор Лівінський. У період низьких температур вони відчинені цілодобово.

«Загалом в області діє близько двохсот пунктів обігріву. Вони працюють в основному при лікувальних закладах. Під час сильних морозів розгортаються стаціонарні пункти обігріву, де можна не лише зігрітися, отримати першу медичну допомогу за потреби, а й випити гарячого чаю. Такі пункти під час низьких температурних показників працюють у більшості міст області».

Нагадаємо, у грудні на Тернопільщині кілька випадків переохолодження закінчилися трагічно. Особливо небезпечне переохолодження в стані алкогольного сп’яніння.

Софія Романська