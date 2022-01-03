3 січня на Тернопільщині відновлюють роботу центрів вакцинації від COVID-19. Щепитися зможуть всі охочі жителі краю від 18 років, а також діти від 12 років.

1 та 2 січня в області центри та пункти щеплення не працювали. Надалі вакцинуватися можна за звичним графіком. Також мобільні бригади можуть приїхати додому пацієнта.

“Пункти та центри вакцинації працюватимуть за звичним розкладом. На Тернопільщині проведено 678 тисяч щеплень. Понад 30% жителів краю щеплено двома дозами. Звертаюся до кожного жителя нашої області, вакцинуйтеся самі та заохочуйте своїх рідних, батьків – провести вакцинацію, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби. Бачимо, що зараз захворюваність знизилася, але все ж таки випадки хвороби ми реєструємо. Трапляються також і важкі випадки”, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 678 тис. осіб, по Україні вакцинували майже 15 млн. людей.