На Тернопільщині після Різдвяних вихідних відновлюють роботу центрів і пунктів масової вакцинації. Там щепитися можуть всі охочі жителі краю від 18 років, а також діти від 12 років з дозволу батьків та рекомендацією педіатрів.

В області діє 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Вони розташовані у всіх об’єднаних територіальних громадах області. Як зазначила координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, готові виїжджати на щеплення у будь-які віддалені населенні пункти мобільні бригади.

“Збільшилася кількість охочих вакцинуватися перед Різдвяними святами. Втім, бачимо нижчі показники вакцинації серед людей старшого віку. Якщо проаналізувати адміністративні території, то на північній стороні, у Кременецькому районі кількість відмовників від вакцинації більша. Наразі збирається інформація щодо кількості вакцинованих осіб в організованих колективах, оскільки на сьогоднішній день гостро стоїть питання про нарощення колективного імунітету, наразі він є недостатнім, щоб протистояти поширенню коронавірусу, тож на часі є розширення темпів вакцинації”, – каже Марія Павельєва.

Більшість центрів вакцинації працює до 16.00. Ознайомитися з їхнім графіком роботи можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua.