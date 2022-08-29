Відновлення залізничної колії поблизу Тернополя, де напередодні зійшли з рейок вантажні вагони, триватиме щонайменше до вечора.
Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.
Шатли з перевезення людей перебувають в роботі, пасажири отримали понад 2 тисячі порцій сніданків.
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Поїзди західного напрямку прямують із пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання.
За оновленнями щодо затримок потягів можна слідкувати, перейшовши за посиланням.