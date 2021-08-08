Двадцять другий Міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини» зібрав 7-8 серпня лемків зі всієї України та з-за кордону.

Це захід, який демонструє культуру та традиції лемківської громади та є своєрідною візитною карткою нашої області. Минулого року через карантинні обмеження лемки не мали можливості зустрітися для живого спілкування, і фестиваль проходив в онлайн-форматі. Цього року він відбувся, як всі попередні роки – з урочистою ходою Монастириською, запаленням Головної ватри та мистецькими виступами.

Дводенний фестиваль мав насичену програму. Основні її події відбулися у перший день – 7 серпня. Зранку у Монастириській усі бажаючі оглянули Музей лемківської культури і побуту. Потім відбувся хід учасників містом з покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, пам’ятного знаку депортації лемків, меморіалу «Борцям за волю України» та фігурі Покрови Пресвятої Богородиці. Окрім учасників фестивалю та його гостей, участь у ході взяли й представники обласної та місцевої влади.

Всі інші заходи проходили поблизу Монастириської – у Лемківському селі. В обідню пору там урочисто відкрили фестиваль, запаливши Головну ватру. А на сцені фестивалю відбувся театралізований літературно-музичний пролог та показ лемківських народних жіночих строїв, які декілька місяців тому музею подарував Василь Джула із США. Потім настала черга привітань керівників і представників державних і громадських установ та організацій області, району, міста та гостей з-за кордону.

О 15-ій годині розпочалася концертна програма. Для гостей фестивалю виступали професійні та аматорські колективи і окремі виконавці з України та Польщі. Зокрема, фолькльорний колектив ‘Ґречні фраїрки’ з Монастириської, народний аматорський чоловічий ансамбль лемківської пісні «Любисток» з будинку культури села Ягільниця, народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю з Калуша «Студенька». Виступили на заході також Софія Федина, гурти «Скай» та «Рокаш».

Були у програмі фестивалю й інші цікаві заходи. Можна було відвідати презентацію книжок на лемківську тематику, взяти участь у тематичних конкурсах, спортивних іграх та змаганнях, оглянути містечко народних промислів, експозиції у музейних приміщеннях, скуштувати традиційні лемківські страви. З 23.00 розпочалася нічна молодіжна забава.

Восьмого серпня зранку на Ватряному полі пройшла Служба Божа, а о 12-ій продовжили концернту програму. Після цього відбулося урочисте закриття фестивалю.

Фото зі сторінки ТОДА у фейсбуці