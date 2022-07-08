На Тернопільщині відкривають дитячі табори: у всіх є сховища

Табори для відпочинку дітей відкриють на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, у кожному закладі відпочинку має діяти якісне бомбосховище.

Діти загиблих українських захисників відпочиватимуть за кордоном. Також вони матимуть змогу оздоровитися у таборах області.

«Ми відправили 55 дітей на відпочинок, 30 дітей ми відправили на Кіпр, 25 дітей поїхало у Закарпаття. 30 дітей, які відправилися на Кіпр – це діти загиблих наших воїнів, пріоритет надавався їм. Ми також активно починаємо відкривати табори в області. Діти там будуть відпочивати. Перед цим проведено всі необхідні заходи, перевірені бомбосховища, дотримання санітарних норм. Кожен заклад ретельно перевірявся. Також зараз працює літній мовний табір. Діти там можуть вивчати мову у вигляді ігор», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, перед відкриттям табору їх перевіряють спеціальні комісії за участю інспекторів пожежно-рятувальної служби.