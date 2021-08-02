В селі Увисла на Тернопільщині відкрили перший пам’ятник герою російсько-української війни, розвіднику Михайлу Цимбалістому. З цієї нагоди відбувся мітинг-реквієм на вшанування його пам’яті.

У заході взяли участь півтисячі осіб. Це рідні та бойові побратими військовослужбовця, представники Міністерства оборони і Збройних Сил України, представники обласної влади та місцевої громади. Про це Суспільному розповіла речниця обласного військового комісаріату Олена Величанська.

“Він ріс звичайним хлопцем. У років 20 він закохався в армію. Він поступив в Львівську Академію сухопутних військ, закінчив її з відзнакою. Його мрія була служити у розвідці, вона здійснилася. Він від нас приховував всі тяготи військової служби, що був крайній раз в ротації на Сході. Він був доброю і чуйною людиною”, – каже батько Василь Цимбалістий.

Житель села Увисла Василь Остафійчук розповів, як виникла ідея увіковічнення пам’яті Михайла Цимбалістого:

“Ідея виникла від однокласників, а також батька загиблого-полковника Михайла Цимбалістого. Ідея була підтримана всіма жителями села і жителями нашої громади. Його викарбував тернопільський скульптор Роман Вільгушинський та архітектор Іван Жовнич”.

Увіковічнити пам’ять про Михайла Цимбалістого планує і громада Тернополя. Його іменем назвуть одну з вулиць міста, а також на фасаді школи №29, де навчався Михайло Цимбалістий., встановлять меморіальну дошку. Розповів Василь Лабай.

Михайло Цимбалістий був учасником бойових дій з 2014 року, обороняв Донецький аеропорт. Загинув у вересні 2019 року від кулі снайпера.