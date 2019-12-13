14 грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – людей, які ціною свого життя і здоров’я долали наслідки страшної трагедії, яка сталася 26 квітня 1986 року.

У смт. Козова відкрили пам’ятник жертвам Чорнобильської катастрофи, а також відбувся мітинг-реквієм, у якому взяли участь учасники ліквідації наслідків трагедії. Священники освятили пам’ятник та відправили панахиду за жертв аварії на ЧАЕС.

«На Тернопільщині понад 43 тисячі осіб отримали статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 960 краян зазнали інвалідності; до двох з половиною тисяч краян – ліквідатори наслідків аварії», – зазначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. «Бажаємо всім, кого зачепила Чорнобильська катастрофа, міцного здоров’я, мирного неба над головою, злагоди і благополуччя».

За неофіційною статистикою, через аварію на ЧАЕС в Україні померло не менше 15 тисяч людей.

Софія Романська