Пам’ятник герою російсько-української війни, розвіднику Михайлу Цимбалістому відкрили на Тернопільщині. Монумент встановили у селі Увисла Чортківського району.

Офіцер українського війська загинув під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня 2019 року поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині від кулі ворожого снайпера. Ідея увіковічнити пам’ять про українського розвідника виникла в однокласників. Ініціативу підтримали жителі села та місцеві підприємці. Погруддя українського героя викарбували у граніті. Працювали над монументом заслужений скульптор України Роман Вільгушинський та заслужений архітектор України Іван Жовнич.

“Ми всім селом підтримували ідею про встановлення пам’ятника. Хотілося віддати йому шану, бо він поклав життя за нас, наше майбутнє. Ми маємо знати своїх героїв, розуміти, у які часи живемо, хто наш ворог і на що він здатний”, – каже житель Чортківського району Іван Барчук.

Додамо, Михайло Цимбалістий з перших днів російської агресії став на захист східних кордонів України. Він брав участь у ключових боях російсько-української війни, був учасником оборони Донецького аеропорту. З нагоди відкриття пам’ятника герою відбулися урочистості, у яких взяли участь рідні та бойові побратими Михайла Цимбалістого, представники Міністерства оборони і Збройних Сил України.