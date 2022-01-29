Увіковічнили пам’ять про Героя Крут. Пам’ятну дошку учаснику тодішніх подій Левку Лукасевичу відкрили у селі Мшанець, що на Зборівщині.

Участь в урочистостях взяли місцеві жителі, представники духвентсва та влади, повідомляє ІНТБ.

Про те, що бою під Крутами боролися вихідці з Тернопільщини, повідомляють науковці. Наразі з’ясували, що у битві брали участь двоє хлопців родом з Тернопілля. Це доводить, що територія ЗУНР та УНР була єдиною країною ще у 1918 році.

Додамо, бій під Крутами стався у розпал Української революції 1917-1921 років. Саме тоді більшовики розгорнули повномасштабний військовий наступ проти новоствореної Української Народної Республіки.

29 січня 1918 року на залiзничнiй платформi у Крутах перебувало понад півтисячі українських воякiв, юнакiв та студентiв, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Більшовицька багатотисячна армія під командуванням генерала Михайла Муравйова, у якої була артилерія та навіть бронепоїзд, мала на меті дістатися Києва. Бій під Крутами тривав понад п’ять годин, українці відбили кілька атак, під час яких зазнали немалих втрат. Більшість українських вояків були студентами без бойового досвіду та військового вишколу.