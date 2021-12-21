Різдвяну ринок-майстерню відкрили у Чорткові. Тут продають медове мило, свічки з бджолиного воску, інші оригінальні аксесуари. Також жителі краю можуть поспостерігати за їхнім виготовленням.

Створює різдвяні аксесуари і солодощі майстриня Олеся Токар. Серед основних аксесуарів – мед і бджолиний віск. Жінка займається улюбленою справою більше п’яти років.

«Спершу почала допомагати батькові працювати на пасіці, де і почала цікавитися, що ще можна виготовляли окрім меду. Так і з’явився смачнючий крем-мед із різними смаками, натуральне медове мило, косметичні засоби та запашні свічки із бджолиного воску. Новинкою та безумовним фаворитом серед покупців є крем-мед із різноманітними смаками – з горіхами, корицею, лимоном, імбиром та м’ятою. Для виготовлення цього десерту потрібне спеціальне обладнання, яке збиває мед протягом 60 годин, доводячи його до іншої консистенції, розкриває смак та робить його ніжнішим».

Всі інгредієнти, які використовує майстриня, повністю натуральні та не містять шкідливих речовин.