В рамках Національного Дня ферми відбулося відкриття нового молочно-товарного комплексу ТзОВ “Бучачагрохлібпром” у селі Соколів.

Можливість першими побачити нову ферму підприємства отримали гості заходу – сотні підприємців, з різних областей України.

Корівник комплексу у Соколові розраховано на 640 стійломісць.

Представник ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Олександр Міщенко каже, при побудові приміщення було перевищено рекомендації стосовно утримання тварин задля їх комфорту.

– Я займався технологічною розробкою будівельного процесу, підбором концепції, обладнання тощо. Ми діяли одразу в двох напрямках: будівництво корівників та нового доїльного залу. З корівником працювалося трішки легше, однак, звичайно, були й свої проблеми, – говорить Олександр Міщенко. – Крім того, ми мали розробити внутрішнє облаштування корівника так, аби воно було максимально ефективним та комфортним для тварин. В принципі такого типу конструктиву восьмирядки будують шириною максимум 61-62 метри. Ми створили їх шириною 63 метри. Це було зроблено не просто так, а щоб досягти максимальної зручності для корів.

Технологічне забезпечення для нової ферми було підібрано з урахуванням умов.

– До прикладу, вентиляція такого плану існує вже багато років. Однак з того, що є на світовому ринку ми вибрали технології, які максимально підійдуть для нашого клімату. Сподіваємось, не дарма, – зазначає Олександр Міщенко.

Гості заходу мали нагоду не лише дізнатися детальніше про технічне забезпечення товариства та його підходи до роботи, а й побачити все власними очима.

Зокрема, учасникам показали умови телятника молочного комплексу у Пиляві, де зараз утримується 360 телят та працює три телятниці, кожна з яких відповідає за 120 тварин.

Також підприємці мали нагоду оглянути нову доїльну залу «карусель» на 60 місць.