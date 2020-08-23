Чотири додаткових відділень відкрили на Тернопільщині для лікування заражених COVID-19 пацієнтів.

Відтепер прийматимуть інфікованих коронавірусом у Збаразькій, Шумській, Теребовлянській районних лікарнях, і в Тернопільській міській лікарні №2. Нині у лікувальних закладах області діє 540 ліжок для хворих на коронавірус.

Розгортання додаткових ліжкомісць зумовлене зростанням рівня захворюваності на COVID-19. В окремих лікарнях не залишилося жодного вільного місця для інфікованих пацієнтів.

“За останній тиждень найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Бережанському, Бучацькому, Тернопільському, Чортківському районах та м. Тернопіль. 61 особа – у важкому стані. Продовжують хворіти 133 медичних працівники. За останні 5 днів показник завантаженості ліжок зріс від 34% до 52, 1%. Якщо буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, в області зарезервовано ще 6 лікувально- профілактичних закладів (192 ліжка). Це заклади другої хвилі. Вони будуть відкриті, якщо буде потреба надавати кваліфіковану медичну хворим з COVID-19”, – розповіла заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Додамо, рівень завантаженості ліжкомісць хворими з підозрами на коронавірус становить 73%. Протягом серпня показник збільшився майже удвічі.

Софія Романська

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