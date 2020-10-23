Десять кримінальних проваджень відкрили на Тернопільщині через порушення виборчого законодавства.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол під час прес-клубу. Також було складено 46 адміністративних протоколів.

Загалом під час виборчої кампанії поліція отримала 140 повідомлень про порушення. Більшість матеріалів вже розглянуто, – запевнив Олександр Богомол. Порушення стосуються підкупу виборців, службової недбалості, хуліганства, перешкоджання участі у виборчому процесі, погрози вбивством.

«З початку виборчої кампанії ми отримали 140 повідомлень про порушення. Залишилося лише кілька матеріалів, які ми ще не розглянули. Було порушено десять кримінальних проваджень за такими статтями: 160 ч. 4 – одне кримінальне провадження, що стосується підкупу виборця, 160 стаття, частина 2 – також одне кримінальне провадження, яке стосується підкупу виборця. Стаття 367, ч.2 – це халатність, відкрито кримінальне провадження. Є факти хуліганства, були пошкоджені агітаційні палатки, були напади на представників політичних партій, по тих випадках всі особи встановлені, частина з них притягнута до кримінальної відповідальності, частина – до адміністративної відповідальності. Один випадок залишається нерозкритим. Загалом за цей період складено 46 адміністративних протоколів. Більшість адміністративних протоколів стосувалися наглядної агітації, її розміщення, наявності відповідних реквізитів. У трьох матеріалах на сьогодні ще не прийнято рішення».

Під час виборів поліція працюватиме у посиленому режимі. Повідомлення про ймовірні порушення радять залишати на лінії 102.